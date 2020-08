బిడ్డా ఏంటి కబుర్లు..!ఇది సింహాల ముచ్చట.. ఫొటో వైరల్‌

అహ్మదాబాద్‌: ఓ సింహం తన బిడ్డపై అచ్చం మనిషిలాగా తన పంజావేసి, బిడ్డా ఏంటి కబుర్లు? అని అడిగినట్లు ఫోజిచ్చిన ఫొటో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఈ ఫొటోను ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీసెస్ (ఐఎఫ్ఎస్) అధికారి పర్వీన్ కస్వాన్ పోస్ట్ చేశారు. దీన్ని అతడు ట్విట్టర్‌లో పెట్టగా, నెటిజన్ల నుంచి భారీ స్పందన లభించింది. ‘వారిద్దరూ ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో ఊహించండి.’ అని ఆయన దీనికి శీర్షిక పెట్టాడు.



ఏసియాటిక్‌ లయన్స్‌ ఉండే గుజరాత్ లోని గిర్ నేషనల్ పార్క్ వద్ద ఈ ఫోటోను కస్వాన్‌ తన కెమెరాలో బంధించారు. ఈ సింహాలను చూడడానికి ఇక్కడికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా సందర్శకులు వస్తుంటారు. కాగా, కస్వాన్‌ పెట్టిన సింహాల ఫోటోను చూసి, చాలామంది రీట్వీట్‌ చేశారు. ‘బేటా, భవిష్యత్‌ గురించి ఏమైనా ఆలోచించావా?’ అని అడుగుతున్నదని చాలామంది ఊహించారు. మరికొందరు ఈ ఫొటోకు ‘ది లయన్ కింగ్’లోని సంభాషణలను జోడించారు.

Guess what they must be talking about. On 10th celebrate #worldlionday2020 @dcfsasangir pic.twitter.com/4ptN2ha7bq