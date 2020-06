దీదీ ప్రభుత్వంపై బెంగాల్‌ గవర్నర్‌ ఆగ్రహం

హైదరాబాద్‌: పశ్చిమ బెంగాల్‌ గవర్నర్‌ జగదీప్‌ ధంకార్‌.. ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దక్షిణ కోల్‌కతాలోని గారియా శ్మశానవాటికలో మృతదేహాలను దహనం చేసిన తీరు పట్ల ఆయన తన అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఇటీవల ఆ శ్మశానవాటికకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి వైరల్‌ అయ్యింది. శ్మశానవాటిక వద్ద మృతదేహాలను ఓ హుక్కుతో లాక్కెళ్లుతున్న తీరు అందర్నీ కలిచి వేసింది. ఆ వీడియో చూసిన గవర్నర్‌ జగదీప్‌ ధంకార్‌ కూడా తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

కోల్‌కతా కమిషనర్‌ వినోద్‌ కుమార్‌.. ఆ శ్మశాటవాటికకు సంబంధించి అప్‌డేట్‌ ఇచ్చారని, హాస్పిటల్‌ నుంచి శశ్మావాటికకు 14 మృతదేహాలను తీసుకువచ్చిన తీరు హృదయవిదారకమని గవర్నర్‌ జగదీప్‌ తన ట్విట్టర్‌లో కామెంట్‌ చేశారు. ప్రభుత్వ లోపం చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తోందన్నారు. ఆ దారుణమైన సంఘటన అందర్నీ షాక్‌కు గురి చేసిందని గవర్నర్‌ అన్నారు. సీఎం మమతా బెనర్జీ మాత్రం ఇంకా దీనిపై ఎటువంటి ప్రకటన చేయలేదు.



Commissioner Vinod Kumar @kmc_kolkata updated me about sordid saga of dead body disposal- factual details about all 14 dead bodies right from admission to hospital till disposal, as also lapses committed and those involved to be rendered.



Ghastly episode has shocked all. (1/3)