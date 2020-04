స‌క‌ల జీవ‌రాశులకు నిల‌యం భూమి. మానవ స‌మాజం, జంతువులు మ‌నుగ‌డ సాధించేందుకు అనువైన ప్ర‌దేశం భూమి. అంద‌మైన ప‌ర్వ‌తాలు, స‌ముద్రాలు, ప‌ర్యాట‌క ప్ర‌దేశాలు, ప్ర‌కృతి సిద్ద ప్రదేశాలు, అట‌వీ ప్రాంతాలు, లోయ‌లు, స‌ర‌స్సులు, న‌దులు భూమి సొంతం. జ‌ల‌చ‌రాలు, అంద‌మైన సముద్ర జీవులు, క్రూర‌గ‌మృగాలు, ఇత‌ర వన్య‌ప్రాణుల‌కు ఆవాస‌మైన భూత‌ల్లి గురించి ఎంత చెప్పినా త‌క్కువే.

ఏప్రిల్ 22న భూ(ధ‌రిత్రి) దినోత్సవం సంద‌ర్భంగా ఇండియ‌న్ ఫారిన్ స‌ర్వీసెస్ అధికారి పర్వీన్ కాశ్వాన్ షేర్ చేసిన వీడియో ఆక‌ట్టుకుంటోంది.

Tell me how many other reasons we need to think about our #Planet on this #EarthDay. Our home. #BBC. pic.twitter.com/2EhnQlr4yP