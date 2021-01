వాఘా సరిహద్దులో ఆకట్టుకున్న బీటింగ్‌ రిట్రీట్‌

అమృత్‌సర్: గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా వాఘా-అత్తారీ సరిహద్దు ప్రాంతంలో బీటింగ్ రిట్రీట్ వేడుక మంగళవారం విశేషంగా ఆకట్టుకున్నది. ఈ పెరేడ్‌ను తిలకించేందుకు ఎప్పటిమాదిరిగానే ప్రజలు హాజరై.. భారత సైనికుల్లో ప్రేరణ నింపారు. ఇరు దేశాల సైనికులు చేపట్టిన ప్రత్యేక కవాతును వీక్షించేందుకు దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు వాఘా సరిహద్దుకు చేరుకుంటారు. బీటింగ్‌ రిట్రీట్‌గా పిలిచే ఈ ప్రత్యేక పెరేడ్‌ను వీక్షించడం కోసం చాలా మంది ఎదురుచూస్తుంటారు. ఒక రోజు ముందుగానే వాఘా సరిహద్దుకు చేరుకుని ఆ క్షణాల కోసం ఎదురుచూస్తూ కూర్చుంటారు. వాఘా-అత్తారీ సరిహద్దు ప్రాంతంలో జరిగిన బీటింగ్‌ రిట్రీట్‌లో భారత్‌, పాకిస్తాన్ దేశాల సైన్యం సంయుక్త కవాతు చేపట్టాయి.



కరోనా వైరస్ మహమ్మారి వ్యాప్తి నేపథ్యంలో రిపబ్లిక్ దినోత్సవం సందర్భంగా వాఘా-అత్తారీ సరిహద్దు వద్ద ఉమ్మడి పెరేడ్ జరుగదని గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. కొవిడ్‌ కారణంగా తక్కువ సంఖ్యలో ప్రేక్షకులను పెరేడ్‌ వీక్షించేందుకు అనుమతించారు. ఎప్పటిమాదిరిగానే బీటింగ్‌ రిట్రీట్‌లో రెండు దేశాల సైనికులు నువ్వా నేనా అన్నట్లు చేసే పెరేడ్‌ ఎంతో ఉద్విఘ్నంగా ఉంటుంది. రెండు దేశాల సైనికులు కొట్టుకుంటున్నారా? అన్నంత రీతిలో కవాతు ప్రదర్శన జరుగుతుంది. సరిహద్దులో ఆవిష్కరించిన జాతీయజెండాను అవనతం చేసే కార్యక్రమం ప్రతినిత్యం ఇక్కడ సాధారణంగా జరుగుతుంది.

#WATCH | Beating Retreat ceremony is underway at the Attari-Wagah border on the occasion of #RepublicDay. pic.twitter.com/7rj8VcATGQ