లాక్ డౌన్ అమ‌ల‌వుతున్న‌ప్ప‌టి నుంచి చాలా జంతువులు అట‌వీ ప్రాంతాల్లో నుంచి జ‌న‌వాసాల్లోకి వ‌స్తున్న ఘ‌ట‌న‌లు త‌ర‌చూ క‌నిపిస్తూనే ఉన్నాయి. తాజాగా ఉత్త‌ర ఇటలీ వీధుల్లో అర్థ‌రాత్రి ఎలుగుబంటి హ‌ల్ చ‌ల్ చేసింది.

ఎలుగుబంటి ఓ అపార్టుమెంట్ బాల్క‌నీపైకి ఎక్కింది. ఎలుగుబంటి అక్క‌డ నిద్ర‌పోవాల‌నుకుందో ఏమో..! ఎలుగుబంటిని చూసిన స్థానికులు అరుపులు , శ‌బ్దాలు చేసే స‌రికి..పై నుంచి కిందికి దిగిన ఎలుగుబంటి భ‌యంతో పారిపోయింది. ఎలుగుబంటి వెళ్లిపోవ‌డంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

Wild animals took to streets first. Now they are checking on the balcony if they can stay in apartments????



Residents of an apartment building in northern Italy had an unexpected visitor last night.



