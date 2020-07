బిడ్డ‌కు త‌ల్లి అవ‌స‌రం ఎప్పుడూ ఉంటుంది. బిడ్డ దారిలో ప‌డేంత వ‌ర‌కు త‌ల్లి కూడా వెన్నంటే ఉంటుంది. ఈ రిలేష‌న్ మ‌నుషుల‌కే కాదు జంతువుల‌కూ ఉంటుంది. ఒక ఏనుగు కుటుంబం రోడ్డు మీద న‌డుస్తుండ‌గా రోడ్డు దాటాల్సి వ‌స్తుంది. త‌ల్లి ఏనుగు చాలా ఈజీగా డివైడ‌ర్‌ను దాటేసింది. డివైడ‌ర్ ఎత్తుగా ఉండ‌డంతో పిల్ల ఏనుగు దాట‌లేక‌పోయింది.

దీంతో త‌ల్లి ఏనుగుకు ఒక ఉపాయం వ‌చ్చింది. డివైడ‌ర్‌ను ఎలా ఎక్కాలో వెన‌క‌కు వ‌చ్చి మ‌రీ చూపించింది. త‌ర్వాత పిల్ల ఏనుగు త‌ల్లి ఏనుగును అనుస‌రించింది. అందుకు త‌ల్లి కూడా స‌హాయం చేసింది. త‌ల్లి హెల్ప్‌తో మొత్తానికి రోడ్డు దాటి త‌మ గ‌య్యానికి చేరుకున్నాయి. ఈ వీడియోను ఇండియ‌న్ ఫారెస్ట్ స‌ర్వీస్ అధికారి సుధా రామెన్ ట్విట‌ర్‌లో ఫోస్ట్ చేశారు. ఇది కాస్త వైర‌ల్ అయింది. దీనిని 29.3 కె పైగా వీక్షించారు.

This little Elephant calf was blessed to get the help from its mother. Not every animal are that lucky. Such structures are also the reason for roadkills. High time to rethink& plan animal friendly linear projects that pass through d forests& corridors. Video shared by an officer pic.twitter.com/USAcWizJYZ