July 1, 2024 / 03:27 PM IST

న్యూఢిల్లీ: రాముడి జ‌న్మ‌స్థ‌లం బీజేపీకి గుణ‌పాఠం నేర్పింద‌ని రాహుల్ గాంధీ(Rahul Gandhi) అన్నారు. లోక్‌స‌భ ఎన్నిక‌ల్లో అయోధ్యలో బీజేపీ ఓట‌మి చెందినట్లు తెలిపారు. లోక్‌స‌భ‌లో ఆయ‌న మాట్లాడుతూ.. అయోధ్య విమానాశ్ర‌యం కోసం భూమి సేక‌రించార‌ని, కానీ భూమి కోల్పోయిన వారికి న‌ష్ట‌ప‌రిహారం ఇవ్వ‌లేద‌న్నారు. భూమి కోల్పోయిన వారు నిరాశ్ర‌యులు అయిన‌ట్లు రాహుల్ ఆరోపించారు. విమానాశ్ర‌యం ఓపెనింగ్ కోసం అదానీని ఆహ్వానించారు కానీ అయోధ్య ప్ర‌జ‌ల్ని పిల‌వ‌లేద‌ని విమ‌ర్శించారు. అయోధ్య ప్ర‌జ‌లు మోదీకి భ‌య‌ప‌డుతున్నార‌ని ఆరోపించారు.

Narendra Modi conducted surveys twice to contest elections from Ayodhya.

The survey results were clear: they advised him not to contest elections from Ayodhya as the people of Ayodhya would defeat him.

Therefore, Narendra Modi went to Varanasi

— Rahul Gandhi pic.twitter.com/uFmORrdZCD

— Satyam Patel | 𝕏… (@SatyamInsights) July 1, 2024