ఇత‌రుల‌కు క‌రోనా వ‌చ్చిందంటేనే మ‌న గుండెల్లో భ‌యం ప‌ట్టుకుంటుంది. అలాంటిది మ‌న‌కు వ‌స్తే.. ఆ భ‌యంతోనే స‌గం చ‌చ్చిపోతాం. ఐసోలేష‌న్‌, క్వారెంటైన్‌లో ఉన్న‌న్ని రోజులు కుటుంబం స‌భ్యులు గుర్తుకువ‌చ్చి, వారిని క‌లుసుకోలేక‌పోతున్నామ‌ని ఒంట‌రిగా స‌త‌మ‌త‌మ‌వుతుంటారు. ఆ స‌మ‌యంలో వారిలో ఎంతో స్ఫూర్తి నింపాలి. లేదంటే వారికి క‌రోనా పాజిటివ్ నుంచి నెగ‌టివ్‌కు రావాలంటే చాలా క‌ష్ట‌మే. అందుకే వారికి క‌రోనా సోకింద‌న్న విష‌యాన్నే మ‌ర్చిపోవాల‌ని ఈ వైద్య సిబ్బంది పాట‌లు, డ్యాన్సుల‌తో అల‌రిస్తున్నారు.

బళ్లారీ గవర్నమెంట్ డెంటల్ కాలేజ్‌లో క్వారంటైన్‌లో ఉన్న కొంతమంది వైరస్ బాధితులు, హెల్త్ వర్కర్లు కలిసి.. ఫ్లాష్ మోబ్ ద్వారా మిగతా కోవిడ్-19 అనుమానితుల్లో ధైర్యాన్ని నింపాలని ప్రయత్నించారు. ఈ సందర్భంగా ఉపేంద్ర సినిమాలోని ఓ పాటకు స్టెప్పులేస్తూ కరోనా బాధితులకు సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఈ వీడియోను సోష‌ల్‌మీడియాలో పోస్ట్ చేయ‌గా వైర‌ల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో అంద‌రూ ఫేస్‌మాస్క్ ధ‌రించి సామాజిక దూరం పాటిస్తూ డ్యాన్స్ చేసిన విధానంకు నెటిజ‌న్లు ఫిదా అయ్యారు. దీనికి కొంత‌మంది వైద్య‌సిబ్బందిని అభినందించ‌గా, మ‌రికొంత‌మందేమో 'వారికి స‌రిగ్గా ట్రీట్‌మెంట్ ఇస్తే చాలు ఎలాంటి డ్యాన్స్‌లు అవ‌స‌రం లేదు' అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

