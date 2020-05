అసిస్టెంట్‌ కమాండర్‌ కాల్పులు.. ఇద్దరు మృతి

రాయ్‌పూర్‌ : ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని నారాయణ్‌పూర్‌ జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. ఆర్మ్‌డ్‌ ఫోర్స్‌ కమాండర్‌పై అసిస్టెంట్‌ కమాండర్‌ కాల్పులు జరిపాడు. ఈ కాల్పుల్లో ఇద్దరు కమాండర్లు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, మరొకరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. 9వ బెటాలియన్‌కు చెందిన అసిస్టెంట్‌ ప్లాటూన్‌ కమాండర్‌ ఘనశ్యామ్‌ కుమేటి ఏకే 47తో కాల్పులు జరిపినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. గాయపడిన కమాండర్‌ను లచ్రామ్‌ ప్రేమిగా పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రేమి శరీరంలోకి మూడు బుల్లెట్లు దూసుకెళ్లాయి. ఆయన పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. నారాయణ్‌పూర్‌ జిల్లా అమ్‌దాయి ఘాటీ క్యాంపులో నిన్న రాత్రి ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.



Chhattisgarh: Asst Platoon Commander Ghanshyam Kumeti of 9th Bn B Company of Chhattisgarh Armed Force opened fire from his AK47 rifle on Platoon Commander Lachhram Premi, at Amdai Ghati Camp, Narayanpur last night. Lachhram Premi sustained 3 bullet injuries. 2 others died on spot