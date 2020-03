అసోం సీఎంకు థర్మల్‌ స్క్రీనింగ్‌

గువహటి : కరోనా వైరస్‌ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో అసోం ముఖ్యమంత్రి సర్బనందా సోనోవాల్‌కు థర్మల్‌ స్క్రీనింగ్‌ పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఆ రాష్ట్ర అసెంబ్లీకి వెళ్లే కంటే ముందు సీఎంకు వైద్యులు కరోనా పరీక్షలు చేశారు. అనంతరం ఎమ్మెల్యేలు కూడా థర్మల్‌ స్క్రీనింగ్‌ పరీక్షలు చేయించుకున్నారు. ఇవాళ సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి మార్చి 31వ తేదీ వరకు అసోంలో లాక్‌డౌన్‌ ప్రకటించనున్నారు. ఇప్పటి వరకు అసోంలో ఒక్క కరోనా వైరస్‌ కేసు నమోదు కాలేదు. ఈశాన్య రాష్ర్టాల్లోని మణిపూర్‌లో మాత్రం తొలి కరోనా పాజిటివ్‌ కేసు నమోదు అయింది. యూకే నుంచి వచ్చిన 23 ఏళ్ల యువతికి కరోనా పాజిటివ్‌ వచ్చింది. దీంతో ఆమెను ఐసోలేషన్‌ వార్డులో ఉంచారు. యువతి కుటుంబ సభ్యులను క్వారంటైన్‌లో ఉంచారు.



Guwahati: Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal being screened for #COVID19, before entering the state assembly. Lockdown will be imposed in the state from 6 pm today till March 31. No positive #COVID19 case has been reported in the state so far. pic.twitter.com/CKq4ncSlp0