ముంబై : డ‌బ్బును సంపాదించేందుకు సెక్స్ వ‌ర్క‌ర్లు స‌రికొత్త ప‌నిని ఎంచుకున్నారు. క‌రోనా లాక్‌డౌన్ నేప‌థ్యంలో వారి వ్యాపారం పూర్తిగా దెబ్బ‌తిన్న‌ది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు వారిని వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి. దీంతో కుటుంబ పోష‌ణ భారంగా మారింది. నాసిక్‌లోని సెక్స్ వ‌ర్క‌ర్లు ప‌డుతున్న ఇబ్బందుల‌ను ఆశా అధికారులు గుర్తించారు. వారికి జీవ‌నోపాధి క‌ల్పించాల‌ని నిర్ణ‌యించారు.

అనుకున్న‌దే త‌డువుగా.. సెక్స్ వ‌ర్క‌ర్ల‌కు ఆభ‌ర‌ణాల త‌యారీలో శిక్ష‌ణ ఇచ్చారు. ఆ త‌ర్వాత సెక్స్ వ‌ర్క‌ర్ల‌కు ఆర్థిక సాయం చేసి ఆభ‌ర‌ణాల త‌యారీలో నిమ‌గ్న‌మ‌య్యేలా చేశారు. వారు త‌యారు చేసిన ఆభ‌ర‌ణాలకు మార్కెట్లో మంచి గిరాకీ ఉంది.

ఈ సంద‌ర్భంగా సెక్స్ వ‌ర్క‌ర్లు మాట్లాడుతూ.. తాము త‌యారు చేసిన ఆభ‌రణాల‌కు మంచి డిమాండ్ ఉంద‌న్నారు. త‌మ‌ను ప్ర‌జ‌లు కూడా ఆద‌రిస్తున్నార‌ని, ఇది త‌మ భ‌విష్య‌త్‌కు ఎంతో మేలు చేస్తుంద‌న్నారు.



ASHA officials pushed us towards making jewellery. We learned from them & started selling it in the market to earn money. We received a good response & people recognise us now. This will also help us in the future, said a sex worker https://t.co/5dcspUcWt4 pic.twitter.com/DmfvugRLLS