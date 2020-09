న్యూఢిల్లీ: ‌మాజీ ప్ర‌ధాని మ‌న్మోహ‌న్ సింగ్ 88వ ప‌డిలోకి ప్ర‌వేశించారు. ఈ సంద‌ర్భంగా ప్ర‌ధాని మోదీ ఆయ‌న‌కు జ‌న్మ‌దిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. చిర‌కాలం ఆయురారోగ్యాల‌తో ఉండాల‌ని భ‌గ‌వంతున్ని ప్రార్థిస్తున్నాన‌ని చెప్పారు. ఈమేర‌కు ప్ర‌ధాని మోదీ ట్వీట్ చేశారు.



దేశంలో ఆర్థిక సంస్క‌ర‌ణ‌ల‌కు బీజం పోసిన మ‌న్మోహ‌న్ సింగ్‌.. 2004 నుంచి 2014 వ‌ర‌కు ప్ర‌ధానిగా బాధ్య‌త‌లు నిర్వ‌హించారు. దీంతో అత్య‌ధిక కాలం ప్ర‌ధానిగా ప‌నిచేసిన‌ గాంధీ, నెహ్రూ కుంటుంబేత‌ర కాంగ్రెస్ నేత‌గా నిలిచారు. 1932, సెప్టెంబ‌ర్ 26న ప్ర‌స్తుత పాకిస్థాన్‌లోని పంజాబ్‌లో మ‌న్మోహ‌న్ సింగ్ జ‌న్మించారు. ఆయ‌న పంజాబ్ యూనివ‌ర్సిటీలో ఉన్న‌త విద్య అభ్య‌సించారు. 1957లో కేంబ్రిడ్జ్ వ‌ర్సిటీ నుంచి ఎక‌నామిక్స్‌లో ఫ‌స్ట్ క్లాస్ ఆన‌ర్స్‌ డిగ్రీ అందుకున్నారు. 1962లో ఆక్స్‌ఫ‌ర్డ్ యూనివ‌ర్సిటీ నుంచి పీహెచ్‌డీ చేశారు. అనంత‌రం భార‌త్ వ‌చ్చిన ఆయ‌న కేంద్ర వాణిజ్య శాఖకు ఆర్థిక స‌ల‌హాదారుగా 1971లో నియ‌మితుల‌య్యారు. అనంత‌రం మాజీ ప్ర‌ధాని పీవీ న‌ర‌సింహారావు ప్ర‌భుత్వంలో ఆర్థిక మంత్రిగా బాధ్య‌లు చేప‌ట్టారు.

Birthday greetings to Dr. Manmohan Singh Ji. I pray to Almighty that he is blessed with a long and healthy life.