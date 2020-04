అరుణాచ‌ల్ ప్ర‌దేశ్ : లాక్ డౌన్ తో ఇత‌ర ప్రాంతాల్లో చిక్కుకున్న అరుణాచ‌ల్ ప్ర‌దేశ్ వాసులకు ఆ రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వం ఆర్థిక సాయం ప్ర‌క‌టించింది. లాక్ డౌన్ నిబంధ‌న‌ల‌తో ఇత‌ర ప్రాంతాల్లో 14859 మంది అరుణాచ‌ల్ వాసులు చిక్కుకునిపోయారు. వారి కోసం ప్ర‌భుత్వం రూ.5.20 కోట్లు కేటాయించింది. ఇత‌ర ప్రాంతాల్లో చిక్కుకుని పోయిన రాష్ట్రానికి చెందిన ప్ర‌తీ వ్య‌క్తికి రూ.3500 చొప్పున ఇవ్వాల‌ని కేబినెట్ స‌మావేశంలో నిర్ణ‌యించామ‌ని సీఎం పెమా ఖండూ తెలిపారు. ఈ మేర‌కు సీఎం పెమా ఖండూ ట్వీట్ చేశారు.

Today we have released about ₹5.20 Cr as financial assistance for 14859 Arunachalis stranded outside the state. Each Arunachali will receive ₹3500 as one time financial assistance as per the recent cabinet decision. Stay home, stay safe!#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/B2PdDJ2fxC