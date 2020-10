రాముడు, లక్ష్మణుడుతో కలిసి సైకిల్‌ తొక్కిన రావణుడు

చండీగఢ్‌: రాముడు, లక్ష్మణుడుతో కలిసి రావణుడు సైకిల్‌ తొక్కాడు. కరోనా నేపథ్యంలో మాస్కులు ధరించాలని, భౌతిక దూరం పాటించాలని ప్రజలకు సూచించాడు. రాముడు, లక్ష్మణుడుతో కలిసి రావణుడు సైకిల్‌ తొక్కడం ఏమిటని ఆశ్చర్యపోకండి. కరోనాపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు చండీగఢ్‌ పాలనాయంత్రాంగం కొందరు ఆర్టిస్టులతో ఈ వేషధారణ వేయించింది. నగరంలోని సుఖ్నా సరస్సు పరిధిలో కరోనా మార్గదర్శకాలపై వారితో ప్రచారం చేయించింది. దీంతో రోడ్లపై వెళ్లేవారు రాముడు, లక్ష్మణుడు, రావణ వేషధారులు సైకిల్‌ తొక్కడాన్ని ఆసక్తితో గమనించారు. వారి ఫోటోలు, వీడియోలను కొందరు తీశారు. ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్‌ చేయడంతో వైరల్‌ అయ్యింది. కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన చండీగఢ్‌లో కరోనా కేసుల సంఖ్య 13 వేలు దాటగా 200కుపైగా మరణాలు నమోదయ్యాయి.



#WATCH Chandigarh: Artists dressed up as Lord Ram, Laxman and Ravan cycled around Sukhna Lake and interacted with locals, as part of an initiative to spread awareness about #COVID19 norms and social distancing guidelines. pic.twitter.com/MkQCzGoHXO