March 15, 2023

న్యూఢిల్లీ : విశ్వ‌వ్యాప్తంగా సంగీత ప్రియుల‌ను ఉర్రూత‌లూగించిన నాటు నాటు సాంగ్‌కు ఉత్త‌మ ఒరిజిన‌ల్ సాంగ్ క్యాట‌గిరీలో ఆస్కార్ అవార్డు ద‌క్కిన క్ర‌మంలో ఆర్ఆర్ఆర్ చిత్ర బృందంపై ప్ర‌శంస‌లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. లాస్ ఏంజెల్స్‌లో జ‌రిగిన అవార్డుల ప్రదానోత్స‌వ కార్య‌క్ర‌మంలో చిత్ర బృందం అవార్డులు అందుకున్న చిత్ర బృందం దేశానికి గ‌ర్వ‌కార‌ణంగా నిలిచింది.

