హైద‌రాబాద్‌: ఢిల్లీలో గ‌త రాత్రి అనుమానిత ఐసిస్ ఉగ్ర‌వాదిని అరెస్టు చేశారు. అత‌ని వ‌ద్ద ఐఈడీ పేలుడు ప‌దార్థాల‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆ ఐఈడీలు ప్రెష‌ర్ కుక్క‌ర్‌లో ఉన్న‌ట్లు భ‌ద్ర‌తా ద‌ళాలు గుర్తించాయి. అయితే ఆ పేలుడు ప‌దార్ధాలు ఎంత బ‌రువు ఉన్నాయో ఇంకా అధికారులు స్ప‌ష్టం చేయ‌లేదు. విచార‌ణ పూర్తి అయిన త‌ర్వాత ఆ వివ‌రాల‌ను వెల్ల‌డించ‌నున్న‌ట్లు తెలుస్తోంది. ఢిల్లీలోని క‌రోల్ బాగ్‌, దౌలా కౌన్ వ‌ద్ద ఉన్న రిడ్జ్ రోడ్డుపై గ‌త రాత్రి 11.30 నిమిషాల‌కు ఎన్‌కౌంట‌ర్ జ‌రిగింది.



ఢిల్లీ పోలీసు విభాగానికి చెందిన స్పెష‌ల్ సెల్ .. యూపీకి చెందిన అబూ యూసుఫ్ ఖాన్‌ను ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. ఐఎస్ఐఎస్ అనుమానితుడు త‌న ద‌గ్గ‌ర ఉన్న ఐఈడీల‌తో ఒంటిర తోడేలు త‌ర‌హాలో దాడికి ప్లాన్ చేసిన‌ట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. దాడి చేయాల‌నుకున్న స్థ‌లం గురించి రెక్కీ గీస్తున్న‌ట్లు గుర్తించారు. రెండు ప్రెజ‌ర్ కుక్క‌ర్ల‌లో 15 కిలోల ఐఈడీలు ఉన్న‌ట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. బాంబు స్క్వాడ్ బృందం ప్ర‌స్తుతం ఆ ఐఈడీల‌ను నిర్వీర్యం చేస్తున్న‌ది. నేష‌న‌ల్ సెక్యూర్టీ గార్డు, బాంబు డిస్పోజ‌ల్ స్క్వాడ్ ద‌ళాలు బాంబుల‌ను నిర్వీర్యం చేసే ప‌నిలో నిమ‌గ్నం అయ్యాయి.



#WATCH Delhi: National Security Guard (NSG) commandos carry out search operation near Buddha Jayanti Park in Ridge Road area.



One ISIS operative was arrested from the site with Improvised Explosive Devices (IEDs), earlier today by Delhi Police Special Cell. pic.twitter.com/q1uodH5cYJ