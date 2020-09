ముంబై: అత్యాచార ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న చిత్ర నిర్మాత అనురాగ్‌ కశ్యప్‌ను పోలీసులు వారంలోగా అరెస్టు చేయకుంటే ఆర్‌పీఐ(ఏ) పార్టీ తరఫున నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహిస్తామని కేంద్ర మంత్రి రాందాస్‌ అథవాలే సోమవారం తెలిపారు. ముంబైలో నటితో కలిసి జాయింట్‌ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (లా అండ్ ఆర్డర్) విశ్వాస్ నంగరే పాటిల్‌ను కలిసిశారు. అనంతరం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు. బాధితురాలికి రక్షణ కల్పించాలని కోరుతూ మహారాష్ట్ర హోం మంత్రి అనిల్ దేశ్‌ముఖ్‌కు లేఖ రాస్తానని చెప్పారు. నటికి జరగరానిది ఏదైనా జరిగితే ముంబై పోలీసులే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని సామాజిక న్యాయం, సాధికారత శాఖ మంత్రి హెచ్చరించారు. ఈ విషయంపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాకు లేఖ కూడా రానున్నట్లు చెప్పారు.

మహిళలపై అత్యాచారాల కేసుల్లో నిందితులను పోలీసులు వెంటనే అరెస్టు చేయడం చూశాను. కానీ కశ్యప్‌ను ఇంకా పట్టుకోలేదు. బాధితురాలికి ఎలాంటి అన్యాయం జరగకుండా చూడాలని పోలీసులకు ఆదేశాలు జారీ చేశానని పాటిల్‌ను కలిసిన అనంతరం చెప్పారు. నా పార్టీ కూడా ఆమెకు రక్షణ ఇస్తుంది. ఏడు రోజుల్లో కశ్యప్‌ను అరెస్టు చేయకపోతే ఆర్ పీఐ(ఏ) ఆధ్వర్యంలో నిరసన ప్రదర్శన చేస్తామని అథవాలే హెచ్చరించారు. గత వారం నటి పాయల్‌ దర్శక నిర్మాత అనురాగ్‌ కశ్యప్‌పై ఆరోపణలు చేయగా.. కేసు నమోదైంది. అయితే ఆరోపణలను ఖండించాడు. కాగా, తనకు అండగా నిలిచిన కేంద్ర మంత్రికి నటి పాయల్‌ ఘోష్‌ కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.

Thank you @RamdasAthawale Sir for standing by me and supporting me ???????? pic.twitter.com/Aw0hb6nyds