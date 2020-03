ర్యాగింగ్‌ చేశారని బాయ్స్‌ హాస్టల్‌ ధ్వంసం.. వీడియో

బెంగళూరు : ఓ అమ్మాయిని ర్యాగింగ్‌ చేశారని.. ఆమె సన్నిహితులు బాయ్స్‌ హాస్టల్‌లోకి ప్రవేశించి నానా హంగామా చేశారు. హాస్టల్‌ ఫర్నిచర్‌ను ధ్వంసం చేశారు. ఈ ఘటన కర్ణాటకలోని బెల్గాంలో ఫిబ్రవరి 23న చోటు చేసుకుంది. డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ పోస్టు మెట్రిక్‌ హాస్టల్‌లో ఉంటున్న ఇద్దరు విద్యార్థులు కలిసి.. ఓ అమ్మాయిని ర్యాగింగ్‌ చేశారు. బాధిత అమ్మాయి తనకు జరిగిన అవమానాన్ని సన్నిహితుల వద్ద పంచుకుంది. దీంతో సుమారు 20 మంది అబ్బాయిలు ఇనుపరాడ్లు, కర్రలు, బ్యాట్‌లతో హాస్టల్‌లోకి ప్రవేశించారు. హాస్టల్‌ ఫర్నిచర్‌తో పాటు అక్కడున్న బైక్‌లు, స్కూటర్లను ధ్వంసం చేశారు. ఈ ఘటనపై హాస్టల్‌ సిబ్బంది పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు.. అక్కడున్న సీసీటీవీ ఫుటేజీల ఆధారంగా కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.



#WATCH Karnataka: Around 20 people entered a boys' hostel premises in Belgaum with rods and bats, and vandalised properties allegedly over ragging of a girl by two hostel residents. Police say that they are investigating the matter. (23.02) pic.twitter.com/0BUT3SqVcw