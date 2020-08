శ్రీన‌గ‌ర్ : జ‌మ్మూక‌శ్మీర్‌లోని కుప్వారా జిల్లాలోని హంద్వారాలో నిన్న జ‌రిగిన ఎన్‌కౌంట‌ర్‌లో ల‌ష్క‌రే తోయిబాకు చెందిన ఇద్ద‌రు ఉగ్ర‌వాదుల‌ను భ‌ద్ర‌తా బ‌ల‌గాలు మ‌ట్టుబెట్టిన విష‌యం తెలిసిందే. వీరిలో ఒక‌రు ల‌ష్క‌రే తోయిబా క‌మాండ‌ర్ న‌సీర్ ఉద్దీన్ లోనే ఉన్నారు. అయితే ఈ ఇద్ద‌రు ఉగ్ర‌వాదుల నుంచి భారీగా బుల్లెట్ల‌తో పాటు ఇత‌ర ఆయుధాల‌ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గ‌త నాలుగు రోజుల నుంచి మొత్తం 3 ఆప‌రేష‌న్లు పూర్తి చేసి ఆరుగురు ఉగ్ర‌వాదుల‌ను మ‌ట్టుబెట్టిన‌ట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆరుగురిలో న‌లుగురు టాప్ టెన్ టెర్ర‌రిస్టులు ఉన్నారు.



Jammu & Kashmir: Arms & ammunition recovered from the two LeT terrorists, who were killed in an encounter with security forces in Handwara of Kupwara district yesterday. Top LeT Commander Naseer-u-din Lone, who was involved in the killing of CRPF jawans, was among those killed. pic.twitter.com/auX51asChh