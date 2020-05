హైద‌రాబాద్‌: కరోనా మహమ్మారి నియంత్రణ కోసం పోరు జరుపుతున్న వైద్యులు, వైద్య సిబ్బంది తదితరులకు భారత త్రివిధ దళాలు ఆదివారం ఘనంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేయనున్నాయని సీడీఎస్ చీఫ్ రావత్‌ ప్రకటించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ నేప‌థ్యంలో కేంద్ర హోంశాక మంత్రి అమిత్ షా స్పందించారు. మాతృభూమిని సుర‌క్షితంగా ఉంచేందుకు ర‌క్ష‌ణ ద‌ళాలు ఆలోచించినంత‌గా మ‌రెవ‌రూ చేయ‌లేర‌ని షా అన్నారు. క‌రోనా యోధుల‌కు థ్యాంక్స్ చెప్పాల‌నుకుంటున్న త్రివిధ ద‌ళాల‌కు కుడోస్ అంటూ షా త‌న ట్వీట్‌లో తెలిపారు. త్రివిధ ద‌ళాలు తీసుకున్న నిర్ణ‌యం.. వైద్యులు, హెల్త్ వ‌ర్క‌ర్లు, పారిశుద్ధ సిబ్బంది, భ‌ద్ర‌తా, మీడియా వ్య‌క్తుల్లో మ‌నోధైర్యాన్ని నింపుతుంద‌ని ఆయ‌న ఆశాభావం వ్య‌క్తం చేశారు. వాయుసేన యుద్ధవిమానాలు గగనతలంలో విన్యాసాలు(ఫ్లైపాస్ట్‌) నిర్వహిస్తాయని, కరోనా బాధితులకు చికిత్స అందించే దవాఖానాలపై హెలికాప్టర్లు పూలవర్షం కురిపిస్తాయని, యుద్ధనౌకలపై దీపాల్ని వెలిగిలిస్తామని సీడీఎస్ చీఫ్ రావ‌త్ తెలిపారు.

I am sure this decision of Armed forces will greatly boost the morale and confidence of our doctors, healthworkers, sanitisation staff, security and media personnel. We as a nation stand united to thank our Corona warriors in these testing times. #IndiaFightsCorona