‘18 కోట్ల మందిలో యాంటీబాడీలు’

న్యూ ఢిల్లీ : కరోనావైరస్‌కు వ్యతిరేకంగా దేశంలో దాదాపు 18 కోట్ల మంది ఇప్పటికే ప్రతిరోధకాలు (యాంటీబాడీస్‌)ను కలిగి ఉన్నారని థైరోకేర్‌ సంస్థ తెలియజేసింది. ఈ సంస్థ సుమారు 600 నియోజకవర్గాల్లో 60,000 మందిని సుమారు 20 రోజుల పాటు యాంటీబాడీస్‌ పరీక్షలను చేసిన తరువాత ఈ ప్రకటన విడుదల చేసింది. వారి అంచనాల ప్రకారం దేశంలో దాదాపు 15% మంది ఇప్పటికే కరోనావైరస్‌కు వ్యతిరేకంగా ప్రతిరోధకాలను కలిగి ఉండవచ్చునని వారు తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని థైరోకేర్‌ వ్యవస్థాపకుడు డాక్టర్‌ వెలుమని ట్విట్టర్‌ ద్వారా తెలియజేశారు.



థైరోకేర్‌ ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ ఈ పరీక్షలను చేయడానికి ప్రత్యేకంగా ఎవరినీ ఎంచుకోలేదని, 80శాతం మంది వారంతట వారే కార్పొరేట్ల నుంచి వచ్చి పరీక్షలు చేయించుకున్నట్లు తెలిపారు. ఒక్క థైరోకేర్‌ మాత్రమే కాకుండా ఢిల్లీలోని మరో సంస్థ కూడా ఇలాంటి సర్వేనే తెలియజేసింది. ఈ సర్వేలో ప్రపంచంలో 23శాతం మంది యాంటీబాడీస్‌ను కలిగి ఉన్నట్లు తెలియజేసింది. భారతదేశంలో కరోనా కేసులు 11లక్షలు దాటగా సుమారు 28000 మంది ఇప్పటివరకు మృతి చెందారు.

My #Guesstimate after 60,000 AB testing:

15% globally have had COVID exposure and remain immunized.



In India only 1/10,000 exposed die, high immunity.

In western rich countries 1/500 exposed die, poor immunity.

Data says after March 2021, vaccine will have less value. https://t.co/PuYu6zK5F7