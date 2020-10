హైద‌రాబాద్‌: యాంటీ రేడియేష‌న్ క్షిప‌ణి రుద్రంను ఇవాళ విజ‌య‌వంతంగా ప‌రీక్షించారు. సుఖోయ్‌‌-30 యుద్ధ విమానం నుంచి ఈ మిస్సైల్‌ను ప‌రీక్షించారు. డీఆర్‌డీవో ఈ మిస్సైల్‌ను అభివృద్ధి ప‌రిచింది. రేడియో త‌రంగాల ద్వారా వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఉన్న రేడార్ల‌ను ఈ మిస్సైల్ గుర్తించ‌గ‌ల‌దు. ఇటీవ‌ల వ‌రుస‌గా క్షిప‌ణి ప‌రీక్ష‌ల‌ను డీఆర్‌డీవో నిర్వ‌హిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. కొన్ని రోజుల క్రితమే భార‌త్‌.. స్మార్ట్ టార్పిడో మిస్సైల్‌ను ప‌రీక్షించింది. మిస్సైల్ లాంచ్ స్పీడ్ 2 మాక్ వ‌ర‌కు ఉంటుంది. అంటే ధ్వ‌ని వేగం క‌న్నా రెండు రేట్లు అధిక‌వేగంతో వెళ్తుంది. బాల‌సోర్‌లోని టెస్ట్ రేంజ్‌లో ఇవాళ ఉద‌యం 10.30 నిమిషాల‌కు రుద్రం మిస్సైల్‌ను ప‌రీక్షించారు. రుద్రం ప‌రీక్ష ఓ భారీ ముంద‌డుగు అని ప్ర‌భుత్వ అధికారులు పేర్కొన్నారు. శ‌త్రు గ‌గ‌న ర‌క్ష‌ణ వ్య‌వ‌స్థ‌ను నిర్వీర్యం చేసేందుకు ఇప్పుడు వైమానిక ద‌ళ సామ‌ర్థ్యం పెరిగిన‌ట్లు చెప్పారు.

స్వ‌దేశీ ప‌రిజ్ఞానంతో త‌యారైన రుద్రం వ‌న్ క్షిప‌ణిని ప్ర‌స్తుతం సుఖోయ్ నుంచి ప్ర‌యోగించారు. కానీ భ‌విష్య‌త్తులో దీన్ని మిరాజ్‌2000, జాగ్వార్‌, హాల్ తేజస్‌, తేజస్ మాక్ 2 నుంచి కూడా ప్ర‌యోగించే ఏర్పాట్ల‌ను చేస్తున్నారు. యాంటీ రేడియేష‌న్ మిస్సైల్‌(ఎన్‌జీఏఆర్ఎం) సుమారు 150 కిలోమీట‌ర్ల దూరంలో ఉన్న టార్గెట్‌ను చేధించ‌గ‌ల‌దు. ఏక‌ద‌శ మిస్సైల్ రుద్రం బ‌రువు సుమారు 140 కిలోలు ఉంటుంది. డుయ‌ల్ ప‌ల్స్డ్ సాలిడ్ రాకెట్ మోట‌ర్‌తో ఇది ప‌నిచేస్తుంది.



India successfully testfired ‘Rudram’ Anti-Radiation Missile from a Sukhoi-30 fighter aircraft off east coast.



