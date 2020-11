న్యూఢిల్లీ : చరిత్రలో తొలిసారి అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలు ఉత్కంఠ భరితంగా సాగుతున్నాయి. గెలిచేది ఎవరన్న దానిపై ఆసక్తి నెలకొన్నది. మ్యాజిక్‌ ఫిగర్‌ 270కి ట్రంప్, జో బిడెన్ ఇద్దరూ దగ్గరలో ఉన్నారు. ఇద్దరిలో విజేత ఎవరన్నది చెప్పడం కొంచెం కష్టమే. ఇలాంటి సందర్భంలో అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికపై ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త ఆనంద్‌ మహీంద్రా ఆసక్తికర ట్వీట్‌ చేశారు.



'ఈ ఎన్నికల్లో ట్రంప్ గెలుస్తాడని ఓ జ్యోతిష్యుడు ముందుగానే చెప్పాడు. ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఎలా ఉన్నా, చివరికి విజయం ట్రంప్‌నే వరిస్తుందని ఆ జోతిష్యుడు పేర్కొన్నారు. జో బిడెన్ నుంచి గట్టి పోటీ ఎదురైనా ట్రంప్‌దే విజయమని ఆ జోతిష్యుడు ధీమా వ్యక్తం చేశాడు. ఇప్పుడు నేను ఆ జ్యోతిష్యుడు పేరును చెప్పను. కానీ ఆ జోతిష్యుడు గీసిన జోతిష్యం మాత్రం మీ ముందు ఉంచుతున్నా అంటూ' ట్వీట్ చేశారు. ఆనంద్‌ మహీంద్రా చేసిన ట్వీట్ ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఆ జ్యోతిష్యుడు ఎవరో కానీ ట్రంప్‌పై వేసిన జోతిష్యం నిజమవుతుందో లేదో చూడాలని నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

This astrologer’s forecast was doing the messaging circuit last week. (Have concealed the name & address for the sake of privacy) If President Trump retains office, this astrologer will be rather popular, to put it mildly. ???? pic.twitter.com/m2H4jFRBQ3