నెదర్లాండ్స్‌లోని ఒక రహదారిపై వన్యప్రాణుల వంతెన గురించి మ‌ట్లాడుతూ ప్ర‌ముఖ వ్యాపార‌వేత్త ఆనంద్ మ‌హీంద్రా ట్విట‌ర్‌లో ఒక పోస్ట్ షేర్ చేశారు. ఈ వంతెన జంతువుల వ‌ల‌స న‌మూనాలు ఏ విధంగానూ అడ్డుప‌డ‌కుండా ఉండేందుకు ప్ర‌త్యేకంగా అభివృద్ది చేశారు. ఈ వంతెన నిర్మాణం కోసం ఏ వ‌న్య‌ప్రాణికీ హాని జ‌ర‌గ‌కుండా ఏవిధంగా క‌ట్టారో ఫోటో చూస్తే అర్థ‌మ‌వుతుంది. వంతెన‌కు ఒక‌వైపు నుంచి మ‌రో వైపుకు జంతువులు ఎటువంటి అవ‌రోధాలు లేకుండా దాట‌డానికి వీలుగా హైవేపై గ్రీన‌రీని ఏర్ప‌రిచారు. ఈ వంతెనకు సంబంధించిన‌ ఫోటో కొంత‌కాలంగా ఇంట‌ర్నెట్‌లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతున్న‌ది.

భారతదేశంలో ఇలాంటి మోడళ్ల కోసం నితిన్ గడ్కరీని కోరడానికి ఆనంద్ దీనిని ఉపయోగించారు. రహదారుల మంత్రి రోడ్డు రవాణా గురించి సానుకూలంగా స్పందించారు. మధ్యప్రదేశ్‌లోని సియోని, నాగ్‌పూర్ మధ్య ఎన్‌హెచ్ 44 లో జంతు కారిడార్ ఎలా తయారైందో 'మంచి ఫలితాలతో' గడ్కరీ హైలైట్ చేశారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తామని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు. "మనిషి, జంతువుల మధ్య శాంతియుత సహజీవనం కోసం మేము మా లక్ష్యం వైపు ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాము" అని ఆయన రాశారు. జంతు కారిడార్ వంటి కార్యక్రమాలపై దృష్టి సారించే అనేకమందిలో మహీంద్రా ఒకటి కావడం విశేషం.

The perfect way to coexist. @nitin_gadkari ji if you can make this a standard feature when building highways through particular zones, we will give you a standing ovation! https://t.co/vEN0FeIcLN