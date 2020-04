హైద‌రాబాద్: ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్‌కు చెందిన అడ్వ‌కేటు ముఖుల్ త్యాగి.. సామాజిక దూరాన్ని పాటించేందుకు ఓ చెట్టుపై పాక్షిక నివాసం ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. హ‌పూర్‌కు చెందిన అత‌ను అసురా అనే గ్రామంలో.. ఓ పెద్ద చెట్టుపై ఉన్న కొమ్మ‌ల న‌డుమ గూడు క‌ట్టుకున్నాడు. క‌రోనా వైర‌స్ నేప‌థ్యంలో లాక్‌డౌన్ విధించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఇక సామాజిక దూరాన్ని కూడా విధిగా పాటిస్తున్నారు. డాక్ట‌ర్ల‌ సూచ‌న మేర‌కు సామాజిక దూరాన్ని పాటిస్తున్న‌ట్లు అడ్వ‌కేటు ముఖుల్ తెలిపారు. మ‌హ‌మ్మారి నుంచి ర‌క్షించుకునేందుకు సోష‌ల్ డిస్టాన్సింగ్ ఒక్క‌టే మార్గ‌మ‌ని, అందుకే ఇలా చెట్టుపై ఒంట‌రిగా ఉండాల‌ని అనుకున్నాన‌ని, దీన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్న‌ట్లు అత‌ను చెప్పాడు. హాయిగా కొమ్మ‌ల మ‌ధ్య ప‌డుకున్న అత‌ను.. మ‌హాభార‌త్ పుస్త‌కాల‌ను చ‌దువుతూ కాల‌క్షేపం చేస్తున్నాడు.



యూపీలో లాక్‌డౌన్ వ‌ల్ల జీవ‌నోపాధి కోల్పోయిన భ‌వ‌న నిర్మాణ కార్మికులకు ప్ర‌భుత్వం వారి అకౌంట్ల‌లో వెయ్యి రూపాయలు వేస్తున్న‌ది. ఇక మిగితా కార్మికుల‌కు కూడా ఆ అమౌంట్‌ను ట్రాన్స్‌ఫ‌ర్ చేయ‌నున్న‌ట్లు సీఎం యోగి ఆదిత్య‌నాథ్ తెలిపారు. కోవిడ్‌19 ప‌రీక్ష‌ల కోసం వ‌స‌తులు, చికిత్స‌కు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు కూడా చేయాల‌ని కాంగ్రెస్ నేత ప్రియాంకా వ‌ద్రా ఆ రాష్ట్ర సీఎంను ఓ లేఖ‌లో కోరారు.



Hapur: Mukul Tyagi, an advocate has built a makeshift tree house in his village Asaura, as a retreat, during #CoronaLockdown. He says,"Doctors have said social distancing is the only way to contain this pandemic that is why I made up my mind to live in seclusion. I'm enjoying it" pic.twitter.com/NTNRyAHSug