కారును ఢీకొట్టిన ఉల్లిగడ్డల లారీ.. వీడియో

శ్రీనగర్‌ : జమ్మూకశ్మీర్‌లోని సాంబా పట్టణంలో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ప్రమాదం ఫిబ్రవరి 23వ తేదీన చోటు చేసుకోగా ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది. జమ్మూ - పఠాన్‌కోట్‌ జాతీయ రహదారిపై ఉల్లిగడ్డల లోడుతో వేగంగా వెళ్తున్న లారీ అదుపుతప్పింది. ఎదురుగా వచ్చిన కారు, బైక్‌ను ఢీకొట్టింది. కారులో ఉన్న వారు, లారీ డ్రైవర్‌తో పాటు ద్విచక్ర వాహనదారుడు స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డారు.



#WATCH Jammu and Kashmir: An onion laden truck rams into a car and a bike after driver loses control of the truck while taking a turn on the Jammu-Pathankot National Highway in Samba. All the people involved in the incident sustained minor injuries. (23.02.20) pic.twitter.com/OiKd4MxUY6