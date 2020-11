హైద‌రాబాద్‌: బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల‌కు ఇవాళ తుది విడత పోలింగ్ జ‌రుగుతున్న‌ది. అయితే క‌తిహ‌ర్‌లో ఉన్న ఓ పోలింగ్ బూత్‌కు స్థానికులు ఓ వృద్ధ ఓట‌రును మంచంపై తీసుకువ‌చ్చారు. బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల్లో భారీ స్థాయిలో ఓటింగ్ న‌మోదు అవుతున్న‌ది. తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఉన్న వృద్ధ ఓట‌రును.. మంచంపై ప‌డుకోబెట్టి.. పోలింగ్ బూత్‌కు తీసుకువ‌చ్చారు. ఆ వృద్ధుడు త‌న ఓటు హ‌క్కును వినియోగించుకునేందుకు ఆయ‌న కుటుంబ‌స‌భ్యులు స‌హ‌క‌రించారు. బూత్ లోప‌లి వ‌ర‌కు ఆ వృద్ధుడిని మంచంపై ఎత్తుకు రావ‌డం గ‌మ‌నార్హం. మూడో ద‌శ‌లో 74 అసెంబ్లీ స్థానాల‌కు ఎన్నిక‌లు జ‌ర‌గుతున్నాయి. ఇవాళ ఉద‌యం 11 గంట‌ల వ‌ర‌కు 20 శాతం పోలింగ్ జ‌రిగింది. ఇక ఔరాయిలోని పోలింగ్ బూత్‌లో ఆ బూత్ ఆఫీస‌ర్ గుండెపోటుతో మ‌ర‌ణించాడు. రాష్ట్ర ప్ర‌జ‌లు త‌మ ఓటు హ‌క్కును వినియోగించుకోవాల‌ని ఇవాళ ఉద‌యం సీఎం నితీశ్ కుమార్ త‌న ట్వీట్‌లో కోరారు.



#WATCH Bihar: An old man was brought to a polling booth in Katihar on a cot by his family members to help him cast his vote in the third and final phase of #BiharElections2020. pic.twitter.com/LG49dn1eMM