శ్రీన‌గ‌ర్ : ఓ మ‌హిళా ఉద్యోగి త‌న గొప్ప మ‌న‌సును చాటుకున్నారు. త‌న లాంటి మ‌హిళ‌ల‌కు అండ‌గా నిలిచారు. శ్రీన‌గ‌ర్ మున్సిప‌ల్ కార్పొరేష‌న్ లో ప‌ని చేస్తున్న ఓ మ‌హిళా ఉద్యోగి.. ఎవా మెడి కిట్స్ పేరుతో శానిట‌రీ న్యాప్ కిన్స్, లిక్విడ్ సోప్స్ ను పంపిణీ చేస్తున్నారు. ఇంటింటికీ ఆమె తిరుగుతూ.. ఈ కిట్స్ ను అంద‌జేస్తున్నారు.

ఈ సంద‌ర్భంగా మ‌హిళా ఉద్యోగి మాట్లాడుతూ.. ఈ వ‌స్తువులు కొనేందుకు చాలా మంది మ‌హిళ‌లు ముందుకు రావ‌డం లేదు. నెల‌కు వ‌చ్చే జీతం డ‌బ్బుల‌తో ఈ కిట్స్ ను కొని మ‌హిళ‌ల‌కు అందిస్తున్నాన‌ని ఆమె తెలిపారు.



Jammu&Kashmir: An employee of Srinagar Municipal Corporation goes door-to-door to distribute free 'Eva Medi Kits' containing sanitary napkins&liquid soaps to women in Srinagar; says,"There are so many women who can't afford these things.I spend my salary to purchase these items." pic.twitter.com/k5gWWFfcYF