మున్నార్ : లాక్ డౌన్ తో కేర‌ళ రోడ్ల‌న్నీ నిర్మానుష్యంగా మారిన సంగ‌తి తెలిసిందే. రోజూ రాత్రి అవ‌డంతో అంద‌రూ త‌మ త‌మ ఇళ్ల‌లో నిద్రపోయారు. జ‌నాలు ఎవ‌రూ లేని స‌మ‌యంలో ఓ గ‌జ‌రాజం కేర‌ళ వీధుల్లోకి ప్ర‌వేశించింది. మున్నార్ ప్రాంతాల్లో అర్థ‌రాత్రి టైంలో భారీ ఏనుగు వీధులన్నీ అట‌వీ ప్రాంతంలోకి వెళ్లిపోయింది.

ఏనుగు తిరుగుతుండ‌గా మెల‌కువ‌తో ఉన్న ఓ వ్య‌క్తి దాన్ని వీడియో తీశాడు. ఏనుగు కొద్దిసేపు అలా తిరిగి త‌న దారిన తాను వెళ్లిపోయింది. ఏనుగు ఆహారం ఏమైనా దొరుకుతుంద‌ని వ‌చ్చిందేమో మ‌రి..

Kerala: An elephant walks on the empty streets in Munnar amid the #CoronavirusLockdown. (24.04.2020) pic.twitter.com/QZbr7kjzu9