తిరువనంతపురం: కేరళలోని ప్రముఖ ఆలయమైన గురువాయూర్‌లో ఏనుగుల పరుగు నిర్వహించారు. త్రిశూర్‌లోని ప్రసిద్ధ గురువాయూర్‌ ఆలయ ఉత్సవం బుధవారం ప్రారంభమైంది. ఈ నేపథ్యంలో సంప్రదాయంగా ఏనుగుల పరుగును నిర్వహించారు. ఆలయంలోని రెండు ఏనుగుల మధ్య పరుగుపందెం పోటీ పెట్టారు. ఈ వేడుకను చూసేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు.



#WATCH | An elephant race was organised at Guruvayur temple in Kerala's Thrissur earlier today, marking the start of the Guruvayur temple festival. pic.twitter.com/cLfS7lp5IQ