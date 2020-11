పినాక అధునాతన వెర్షన్‌ పరీక్ష విజయవంతం

న్యూఢిల్లీ: పినాక క్షిపణి అధునాతన వెర్షన్‌ టెస్ట్‌ సక్సెస్‌ అయ్యింది. రక్షణ పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ (డీఆర్డీవో) రూపొందించిన పినాక క్షిపణి అడ్వాన్స్‌ వెర్షన్‌ను బుధవారం ప్రయోగించారు. ఒడిశా తీరంలోని చాందీపూర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టెస్ట్ రేంజ్ నుంచి దీనిని విజయవంతంగా పరీక్షించారు. ఈ సిరీస్‌లోని మొత్తం 6 రాకెట్లను ప్రయోగాత్మకంగా ప్రయోగించారు. పినాక క్షిపణి అధునాతన వెర్షన్‌కు సంబందించిన అన్ని పరీక్షలు మిషన్ లక్ష్యాలను పూర్తిగా చేరుకున్నాయని డీఆర్డీవో అధికారులు తెలిపారు. టెలిమెట్రీ, రాడార్, ఎలక్ట్రో-ఆప్టికల్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్స్ వంటి పరికరాల ద్వారా క్షిపణి పనితీరును పరిశీలించినట్లు చెప్పారు. ఈ పరీక్షకు సంబంధించిన అన్ని పరిమితులను ఇది చేరుకున్నట్లు నిర్ధారించారు. ప్రస్తుతం అందుబాటులోకి వచ్చి ఉత్పత్తి దశలో ఉన్న పినాక ఎంకేఐ స్థానాన్ని ఈ అధునాతన వెర్షన్‌ భర్తీ చేస్తుందని డీఆర్డీవో అధికారులు వెల్లడించారు.



#WATCH: An advanced version of the DRDO-developed Pinaka today successfully flight tested from Integrated Test Range, Chandipur off the coast of Odisha. A total of 6 rockets were launched in series and all the tests met complete mission objectives. pic.twitter.com/CoBfx1y8As