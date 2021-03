వ‌డోద‌ర‌: గుజ‌రాత్ వ‌డోద‌ర జిల్లాలోని కెలాన్‌పూర్ ఏరియాలో బ‌హుళ అంత‌స్తుల భ‌వ‌న నిర్మాణం ప‌నులు కొన‌సాగుతున్నాయి. ప్ర‌స్తుతం భ‌వ‌నం కోసం త‌వ్విన భారీ గుంత‌లో పిల్ల‌ర్‌ల‌ను నిర్మిస్తున్నారు. అయితే ఎక్క‌డి నుంచి వ‌చ్చిందోగానీ ఇవాళ ఆ గుంత‌లో భారీ మొస‌లి ప్ర‌త్య‌క్ష‌మైంది. దాదాపు 11 అడుగుల పొడ‌వున్న ఆ మొస‌లిని చూసి కార్మికులు భ‌యాందోళ‌న‌కు గుర‌య్యారు. వెంట‌నే వ‌డోద‌ర‌లోని వైల్డ్ లైఫ్ రెస్క్యూ ట్ర‌స్ట్ వారికి స‌మాచారం ఇచ్చారు. వాళ్లు వ‌చ్చి మొస‌లిని బోనులో బంధించి అట‌వీ అధికారుల‌కు అప్ప‌గించ‌డంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.



Gujarat: An 11-feet long crocodile was rescued from a construction site in Kelanpur area, Vadodara.



"We rescued the crocodile and have handed it over to the forest department," said President of Wildlife Rescue Trust (27.02) pic.twitter.com/0V3JOIuVxx