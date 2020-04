ముంబై: పురాత‌న కాలం నాటి అమృతాంజ‌న్ బ్రిడ్జిని మ‌హారాష్ట్ర ర‌హ‌దారి అభివృద్ధి సంస్థ అధికారులు కూల్చివేత ప‌నులు ప్రారంభించారు. నియంత్రిత పేలుడు (కంట్రోల్ డ్ బ్లాస్ట్) ప‌ద్ద‌తిలో అధికారులు బ్రిడ్జి కూల్చివేస్తున్నారు. బ్రిడ్జిని ఎలా కుప్ప‌కూలిపోతుందో వీడియోలో చూడొచ్చు.



కూల్చివేత పనులు చేపట్టనున్న నేపథ్యంలో బ్రిడ్జి వెంట సుమారు 10 కిలోమీటర్ల వెంబడి వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలగకుండా ట్రాఫిక్‌ను మళ్లించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. బ్రిటీషర్ల కాలంలో 1830లో అమృతాంజన్‌ బ్రిడ్జిని నిర్మించారు. పురాతనమైన ఈ బ్రిడ్జి అనేక ప్రమాదాలకు కారణమవుతుండటంతో..ప్రభుత్వం కూల్చివేయాలని నిర్ణయించింది. లాక్‌ డౌన్‌ నేపథ్యంలో ప్రజారవాణా స్తంభించిన నేపథ్యంలో ఈ పనులు చేపట్టాలని నిర్ణయించింది.

