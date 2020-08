బాలీవుడ్ ప్ర‌ముఖ న‌టులు అమితాబ్ బ‌చ్చ‌న్‌, అభిషేక్ బ‌చ్చ‌న్‌ల‌కు జులై 11న క‌రోనా పాజిటివ్ రావ‌డంతో ముంబైలోని నానావ‌తి అసుప‌త్రిలో చేర్చారు. త‌ర్వ‌త ఐశ్వ‌ర్యారాయ్‌, ఆరాధ్య‌ల‌కు కూడా పాజిటివ్ రావ‌డంతో వారు కూడా హాస్పిట‌ల్‌లో చేరారు. వీరువురు జులై 27న డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. నెగ‌టివ్ రావ‌డంతో బిగ్ బీ మాత్రం ఆదివారం డిశ్చార్జ్ అయి ఇంటికి వ‌చ్చారు. ఇప్పుడు ఇంటి నిర్భంధంలోనే ఉన్నారు. బిగ్ బీ క‌రోనాతో పోరాడి గెలిచిన సంద‌ర్భంగా డెయిరీ బ్రాండ్ అమూల్ కొత్త డూడుల్‌ను విడుద‌ల చేసింది.

అమితాబ్ చేతిలో మొబైల్ ప‌ట్టుకొని సోఫాలో కూర్చున్న‌ట్లు డూడుల్‌లో క‌నిపిస్తుంది. అమూల్ బిగ్‌బీ ప‌క్క‌నే నిలబ‌డి ఉంది. ఈ చిత్రాన్ని 'ఎబి' బీట్స్ 'సి' అనే ట్యాగ్‌లైన్‌ను జోడించారు. 'ఎబి' అంటే అమితాబ్ బ‌చ్చ‌న్‌, 'సి' అంటే క‌రోనా వైర‌స్‌ను సూచిస్తుంద‌ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ పోస్ట్‌ను బిగ్ బీకి ట్యాగ్ చేయ‌గా అమితాబ్ హావ‌భావంతో హ‌త్తుకున్నారు. ట్విట‌ర్ ద్వారా అమూల్‌కు కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలియచేశారు. "మీ ప్రత్యేకమైన పోస్టర్ ప్రచారంలో నన్ను నిరంతరం ఆలోచించినందుకు అముల్ ధన్యవాదాలు" అని ట్వీట్‌లో రాశారు.

T 3614 -

Thank you AMUL for continuously thinking of me in your unique poster campaigns ..

वर्षों से 'अमुल' ने सम्मानित किया है मुझे ,

एक साधारण शक़्सियत को 'अमूल्य' बना दिया मुझे ! ???????????? pic.twitter.com/EJS0WE8BbR