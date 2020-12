కోల్‌క‌తా : కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా శ‌నివారం తెల్ల‌వారుజామున 1:30 గంట‌ల‌కు కోల్‌క‌తా చేరుకున్నారు. ఈ సంద‌ర్భంగా అమిత్ షా ట్వీట్ చేశారు. కోల్‌క‌తాకు చేరుకున్నాను. గురుదేవ్ ఠాగూర్‌, ఈశ్వ‌ర్ చంద్ర విద్యాసాగ‌ర్‌, శ్యామ్ ప్ర‌సాద్ ముఖ‌ర్జీ వంటి గొప్ప నాయ‌కుల గ‌డ్డ మీద అడుగుపెట్టిన సంద‌ర్భంగా ఈ భూమికి న‌మ‌స్క‌రిస్తున్నాన‌ని అమిత్ షా త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.



ప‌శ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీకి వ‌చ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ లేదా మే నెల‌ల్లో ఎన్నిక‌లు జ‌ర‌గ‌నున్న నేప‌థ్యంలో భార‌తీయ జ‌న‌తా పార్టీ ఆ రాష్ర్టం మీద దృష్టి సారించింది. ఈ క్ర‌మంలో బీజేపీ అగ్ర నాయ‌క‌త్వం బెంగాల్‌కు వ‌చ్చి స‌మీక్ష‌లు జ‌రుపుతోంది. రెండు రోజుల ప‌ర్య‌ట‌న‌లో భాగంగా అమిత్ షా ఇవాళ భారీ ర్యాలీ నిర్వ‌హించ‌నున్నారు. బెంగాల్‌లో 200 సీట్లలో గెలుపే ల‌క్ష్యంగా బీజేపీ ప్ర‌య‌త్నాలు చేస్తోంది.

రెండు రోజుల ప‌ర్య‌ట‌న‌లో భాగంగా అమిత్ షా కోల్‌క‌తాలోని స్వామి వివేకానంద విగ్ర‌హానికి పూల‌మాల వేసి నివాళుల‌ర్పించారు. రామ‌కృష్ణ ఆశ్ర‌మాన్ని సంద‌ర్శించారు. ఈ సంద‌ర్బంగా అమిత్ షా మాట్లాడుతూ.. వివేకానంద జన్మించిన ప్రదేశం ఇది. వివేకానంద ఆధునికత, ఆధ్యాత్మికతను అనుసంధానించారు అని పేర్కొన్నారు.

ఎమ్మెల్యే సువేందు అధికారి, మరో ఎమ్మెల్యే జితేంద్ర తివారీ తృణమూల్‌కు రాజీనామా చేసిన 24 గంటల్లోపే మరో ఎమ్మెల్యే షీల్‌భద్ర దత్తా రాజీనామా చేశారు. ఈ ముగ్గురితో పాటు ప‌లువురు తృణ‌మూల్ నాయ‌కులు అమిత్ షా స‌మ‌క్షంలో చేర‌నున్న‌ట్లు స‌మాచారం.

West Bengal: Union Home Minister Amit Shah pays tribute to Swami Vivekanand at Ramakrishna Ashram in Kolkata



He is on a two-day visit to the state. pic.twitter.com/ESbJrFFPGQ