హైదరాబాద్‌ : గాన గంధర్వుడు పండితారాధ్యుల బాలసుబ్రహ్మణ్యం మృతిపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌ షా, కాంగ్రెస్‌ నేత, ఎంపీ రాహుల్‌ గాంధీ దిగ్ర్భాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఆయన తన శ్రావ్యమైన స్వరం, అసమానమైన సంగీత కూర్పుల ద్వారా మన జ్ఞాపకాలలో ఎప్పటికీ నిలిచి పోతారని అమిత్‌షా ట్వీట్‌ చేశారు. అలాగే కుటుంబ సభ్యులకు సంతాపం తెలిపారు. బాలు పాడిన పాటలు కోట్లాది మంది హృదయాలను తాకాయన్నారు. మనస్సులో ఆయన స్వరం వినిపిస్తుందని రాహుల్‌ గాంధీ ట్వీట్‌ చేశారు. బాలసుబ్రహ్మణ్యం కరోనా బారిన పడగా చెన్నైలో హాస్పిటల్‌లో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కోలుకుంటున్నట్లే కనిపించినా శుక్రవారం తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆగ‌స్ట్ 5న చెన్నైలోని ఎంజీఎం ఆసుప‌త్రిలో చేరిన బాలు గ‌త 50 రోజులుగా ఆసుప‌త్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. కీల‌క అవ‌య‌వాల‌పై క‌రోనా ప్రభావం చూపడంతో శ్వాస సమస్యలు ఎదుర్కొన్న ఆయనకు వెంటిలెటర్‌తో పాటు ఎక్మో సపోర్ట్‌ సైతం అందించారు. ఆయ‌న ఆరోగ్య ప‌రిస్థితి మ‌రింత క్షీణించ‌డంతో మ‌ధ్యాహ్నం 1.04 గంటలకు తిరిగి రాని లోకాలకు వెళ్లారు. ఆయ‌న మృతి సంగీత ప్రపంచాన్ని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది.

My heartfelt condolences to the bereaved family and friends of Mr S. P. Balasubrahmanyam. His songs touched millions of hearts in many languages. His voice will live on.#RIPSPB