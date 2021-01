అమిత్‌ షా కన్నడను విస్మరించడం దారుణం : కుమారస్వామి

బెంగళూరు : కర్ణాటక మాజీ ముఖ్యమంత్రి, జేడీ (ఎస్‌) జనతా దళ్‌(సెక్యులర్‌) నాయకుడు హెచ్‌డీ కుమారస్వామి అధికార బీజేపీ, కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్‌ షాపై విరుచుకుపడ్డారు. బీజేపీ కన్నడ భాష వ్యతిరేక విధానాలు అవలంభిస్తున్నదని మండిపడ్డారు. కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్‌ షా రెండురోజుల పర్యటనలో భాగంగా కర్ణాటకు వచ్చారు. శనివారం శివమొగ్గ జిల్లాలోని భద్రావతి వద్ద ర్యాఫ్‌ ( ర్యాపిడ్‌ యాక్షన్‌ ఫోర్స్‌) యూనిట్‌కు శంకుస్థాపన చేశారు.

ఈ సందర్భంగా శిలాఫలకంపై హిందీ, ఇంగ్లిష్‌ భాషలనే ముద్రించడాన్ని కుమారస్వామి తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. అమిత్‌ షా వ్యవహారం కన్నడీగులను అవమానపరిచేలా ఉందని.. ర్యాఫ్‌ యూనిట్‌ ఏర్పాటుకు భూములిచ్చింది కన్నడీగులేనని గుర్తుంచుకోవాలని సూచించారు. రెండోరోజు పర్యటనలో భాగంగా అమిత్‌ షా బాగల్‌కోట్‌ జిల్లా కేంద్రంలోని జవహర్‌లాల్‌ నెహ్రూ మెడికల్‌ కళాశాల మైదానంలో నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో మాట్లాడారు.



Those who tolerate insult to the dignity and honour of land as well as its language are not fit to hold the reigns of state’s administration. The act and behaviour of the Union Home Minister, Chief Minister and deputy Chief Minister are nothing but betraying Kannadigas.

