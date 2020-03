జగన్నాథుడి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నాను : అమిత్‌ షా

భువనేశ్వర్‌ : కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్‌ షా ఇవాళ ఉదయం పూరిలోని శ్రీజగన్నాథ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా జగన్నాథ స్వామికి అమిత్‌ షా ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. పూరి ఆలయ సందర్శనపై అమిత్‌ షా ట్వీట్‌ చేశారు. పూరి ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. జగన్నాథుడి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నానని హోంమంత్రి ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. అమిత్‌ షా వెంట కేంద్ర మంత్రులు ధర్మేంద ప్రధాన్‌, ప్రతాప్‌ చంద్ర సారంగి ఉన్నారు. ఈస్ట్రన్‌ జోనల్‌ కౌన్సిల్‌(ఈజడ్‌సీ) సమావేశం నిమిత్తం హోంమంత్రి అమిత్‌ షా నిన్న ఒడిశాకు చేరుకున్నారు. ఈజడ్‌సీలో బీహార్‌, జార్ఖండ్‌, ఒడిశా, వెస్ట్‌ బెంగాల్‌ రాష్ర్టాలు ఉన్నాయి. ఒడిశా సీఎం నవీన్‌ పట్నాయక్‌ నివాసంలో నిన్న మధ్యాహ్నం హోంమంత్రి అమిత్‌ షా, బెంగాల్‌ సీఎం మమతా బెనర్జీ, బీహార్‌ సీఎం నితీష్‌ కుమార్‌ కలిసి భోజనం చేశారు.



