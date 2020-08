రాయ్‌పూర్ : ఓ నిండు గ‌ర్భిణికి నెల‌లు నిండాయి. పురిటి నొప్పుల‌తో బాధ‌ప‌డుతోంది. కానీ ఆ గ్రామానికి అంబులెన్స్ వ‌చ్చే మార్గం లేదు. రోడ్డు సౌక‌ర్యం లేదు. దీంతో ఆ గ‌ర్భిణిని ఓ బుట్ట‌లో కూర్చోబెట్టి న‌దిని దాటారు. ఈ ఘ‌ట‌న ఛ‌త్తీస్‌గ‌ఢ్‌లోని సూర్గుజా జిల్లాలోని కద్నాయి గ్రామంలో నిన్న చోటు చేసుకుంది.



గ‌ర్భిణిని బుట్ట‌లో కూర్చోబెట్టిన న‌లుగురు వ్య‌క్తులు.. క‌ట్టెల స‌హాయంతో మోసుకెళ్లారు. ఆ స‌మ‌యంలో న‌ది ఉధృతంగా ప్ర‌వ‌హిస్తున్న‌ప్ప‌టికీ.. ప్రాణాల‌ను అర‌చేతిలో పెట్టుకుని న‌దిని దాటారు. అనంత‌రం గ‌ర్భిణిని ఆస్ప‌త్రికి త‌ర‌లించారు.

ఈ ఘ‌ట‌న‌పై సూర్గుజా జిల్లా క‌లెక్ట‌ర్ సంజ‌య్ కుమార్ ఝా స్పందించారు. మారుమూల గ్రామాల ప్ర‌జ‌లు వ‌ర్షాకాలంలో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వారికి క‌నీస సౌక‌ర్యాలు క‌ల్పించేందుకు ఆలోచిస్తున్నాం. చిన్న కార్లు వారికి అందుబాటులో ఉండేలా చ‌ర్య‌లు తీసుకుంటున్నామ‌ని క‌లెక్ట‌ర్ తెలిపారు.

#WATCH: A pregnant woman from Kadnai village of Surguja was carried on a makeshift basket through a river, as ambulance couldn't reach the village due to lack of proper road connectivity. The woman was later taken to the nearby govt hospital. #Chhattisgarh (1/8) pic.twitter.com/eenlZaWLOJ