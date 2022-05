ఈ ప్లాస్టిక్‌ బకెట్‌ ధర వింటే గుండె దడే..!

May 25, 2022 / 04:09 PM IST

Plastic Bucket | ప్రస్తుతం ఆన్‌లైన్‌ షాపింగ్‌ ట్రెండ్‌ కొనసాగుతున్నది. కరోనా మహమ్మారి నేపథ్యంలో ఆన్‌లైన్‌ షాపింగ్‌ మరీ ఎక్కువైంది. ప్రతి చిన్న వస్తువును సైతం ఈ కామర్స్‌ వెబ్‌సైట్లనే ఆశ్రయించే వరకు వచ్చింది. అయితే, ఆన్‌లైన్‌లో మీరెప్పుడైనా ప్లాస్టిక్‌ బకెట్‌ కొనుగోలు చేశారా? కొనుగోలు చేసినా మా అంటే రూ.500 వరకు చెల్లిస్తే అదే ఎక్కువ. కానీ, ప్రముఖ ఈ-కామర్స్‌ వెబ్‌సైట్ అమెజాన్‌లో ప్లాస్టిక్‌ బకెట్‌ ధర మాత్రం భారీగా పలుకుతున్నది. సామాన్యులు ఈ బకెట్‌ను కొనుగోలు చేయడం కలలో కూడా సాధ్యపడని విషయమే.

ఇంతకి ఆ ప్లాస్టిక్‌ బకెట్‌ ధర ఎంతంటే అక్షరాలా రూ.29,999.. అవును. మీరు చదివింది నిజమే. ఇందులో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే 28శాతం డిస్కౌంట్‌ పోను రూ.25,999. వాస్తవానికి బకెట్‌ ధర రూ.35వేలు. ఈ బకెట్ల ధరను అమెజాన్‌లో చూసి జనం షాక్‌కు గురవడంతో పాటు బ్రాత్‌లోం వినియోగించే ఈ బకెట్‌కు అంత ఏం స్పెషల్‌ ఉందంటూ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే, సాంకేతిక కారణాల వల్ల పొరపాటు జరిగి ఉంటుందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

అలాగే ప్లాస్టిక్ మగ్ ధర సైతం రూ.9,914గా వెబ్‌సైట్‌లో కనిపిస్తున్నది. 55శాతం డిస్కౌంట్‌పై ప్రస్తుతం రూ.9914కి ఇస్తున్నట్లు చూపుతుండడంతో ఈ విషయంపై పలువురు అమెజాన్‌ను సైతం సంప్రదించారు. ఈ ప్లాస్టిక్‌ బకెట్‌, మగ్‌ ధరలను ట్విట్టర్‌తో పాటు పలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ట్రోల్‌ చేస్తున్నారు. బకెట్‌ను కొనుగోలు చేసేందుకు కిడ్నీని అమ్ముకోవాల్సి వస్తుందని ఓ యూజర్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు. అయితే, ఈ కామర్స్‌ వెబ్‌సైట్లలో ఇలాంటివి జరగడం ఇదే తొలిసారి కాదు. గతంలోనూ పలు వెబ్‌సైట్లలో పలు వస్తువులను అధిక ధరకు జాబితా చేసిన అనేక సందర్భాలు ఉన్నాయి.

Just found this on Amazon and I don't know what to do pic.twitter.com/hvxTqGYzC4

— Vivek Raju (@vivekraju93) May 23, 2022