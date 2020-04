నెట్టింట్లోనే..ఐఐటీ ప్రొఫెసర్ల పాఠాలు

న్యూఢిల్లీ: ఇప్పుడు స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లేదా కంప్యూటర్‌తో పాటు ఇంటర్నెట్‌ సదుపాయం ఉంటే పైసా ఖర్చులేకుండా ఇంట్లోనే కూర్చొని ఐఐటీ ప్రొఫసర్ల పాఠాలు వినొచ్చు. జేఈఈ, గేట్‌, నెట్‌, ఇంజనీరింగ్‌, డిగ్రీ ఇలా అన్ని రకాల కోర్సులు, పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించిన వీడియోలు, వెబ్‌ కంటెంట్‌ను ఉచితంగా పొందొచ్చు. ఎవరైనా, ఎప్పుడైనా, ఎక్కడినుంచైనా వందలాది కోర్సులను ఆన్‌లైన్‌లో చదువుకునేందుకు కేంద్ర మానవ వనరుల మంత్రిత్వశాఖ స్వయం, స్వయం ప్రభ పేరుతో వేలాది కోర్సులను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. లాక్‌డౌన్‌ సమయంలో విద్యార్థులు, నిరుద్యోగ యువత ఇంటికే పరిమితమైన నేపథ్యంలో https://swayamprabha.gov.in/ అందరూ సదుపాయాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు.

స్వయంప్రభ(SwayamPrabha) అనేది ఉచితంగా ఎడ్యుకేషనల్ కంటెంట్‌ను అందించే 32 డీటీహెచ్ ఛానెళ్ల సమూహం. స్వయంప్రభ ద్వారా నూతన అంశాల (ఎడ్యుకేషనల్ కంటెంట్)ను ప్రసారం చేస్తున్నారు. పీజీ, యూజీ స్థాయిల్లోని ఆర్ట్స్, సైన్స్, కామర్స్, ఫైన్‌ ఆర్ట్స్, సోషల్ సెన్సైస్, హ్యుమానిటీస్, ఇంజనీరింగ్, టెక్నాలజీ, లా, మెడిసిన్, అగ్రికల్చరల్ విభాగాలకు సంబంధించిన కరిక్యులం ఆధారంగా ఉన్నత విద్య పాఠ్యాంశాలను ఛానెళ్లలో ప్రసారం చేస్తారు.

A call to all UG students, browse through multiple courses available on Engineering Science from home during Lockdown!



Tune in to Channel 15, #SwayamPrabha {DD Free Dish, Zee Dish TV, or Jio Mobile TV App}.



Current programs: https://t.co/O4zutlTKUY#Covid19 pic.twitter.com/9iIwb2d8mZ