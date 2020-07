కేంద్రం నిర్ణయంపై అక్షయ్‌ ప్రశంసలు

న్యూఢిల్లీ : భారత పారామిలటరీ దళంలో అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ హోదాల్లో ట్రాన్‌జెండర్‌ ఆఫీసర్లను నియమించాలని కేంద్ర హోం మంత్రిత్వశాఖ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సోమవారం బాలీవుడ్‌ నటుడు అక్షయ్‌కుమార్‌ ప్రశంసించారు. 'ప్రగతిశీల' చర్యగా పేర్కొన్న అక్షయ్‌ ఐపీఎస్ అధికారి దీపాంషు కబ్రా చేసిన ట్వీట్‌ను పంచుకున్నాడు. దేశంలోని మిగిలిన వృత్తులు కూడా ఇదే విధానాన్ని అనుసరిస్తాయని ఆశిస్తున్నానని ట్వీట్‌ చేశారు. ట్రాన్స్ జెండర్లను ఆఫీసర్ కేడర్ పోస్టుల్లో అసిస్టెంట్ కమాండెంట్‌ రిక్రూట్ చేసుకునే దిశగా చరిత్రాత్మక నిర్ణయమని, ఇది సమాజానికి ఎంతో సానుకూల సందేశాన్ని అందిస్తుందని కబ్రా ట్వీట్ చేశారు. అక్షయ్‌కుమార్‌ ప్రస్తుతం ‘బెల్ బాటమ్' చిత్రం కోసం సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ఆగస్టులో సినిమా సెట్స్‌పైకి వెళ్లనుంది.

Brilliant news! Now that’s a progressive move by the government in the right direction. I hope rest of the occupations in the country follow suit. https://t.co/r7tEWFR7JD