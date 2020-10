న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజ‌ధాని ఢిల్లీలో వాయు కాలుష్యం కోర‌లు చాస్తున్న‌ది. రోజురోజుకు ఢిల్లీలో వాయు నాణ్య‌త మ‌రింత అధ్వాన్నంగా మారుతున్న‌ది. ఇందిరాపురం ప్రాంతంలో గాలి నాణ్య‌త 384గా ఉన్న‌ద‌ని వాయు నాణ్య‌త సూచీ (ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ - AQI) సూచిస్తున్న‌ది. కేంద్ర కాలుష్య నియంత్ర‌ణ సంస్థ (సెంట్ర‌ల్ పొల్యూష‌న్ కంట్రోల్ బోర్డు - CPCB) ప్ర‌కారం ఇందిరాపురంలో వాయు నాణ్య‌త అత్యంత అధ్వాన్నంగా మారింది. అంతేగాక ఢిల్లీలోని ఇండియాగేట్‌, ఘ‌జియాబాద్ త‌దిత‌ర ప్రాంతాల్లోనూ వాయు కాలుష్యం దారుణంగా పెరిగింది. ‌



Air quality deteriorates in the National Capital Region with the rise of pollutants in the atmosphere; visuals from Ghaziabad.



Air Quality Index is at 384 in Indirapuram, in 'poor' category as per Central Pollution Control Board (CPCB) data. pic.twitter.com/E3fwbFbq47