ఢిల్లీలో మరింత పెరిగిన వాయు కాలుష్యం

న్యూఢిల్లీ : దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో వాయు కాలుష్యం రోజు రోజుకు పెరుగుతోంది. ఢిల్లీ కాలుష్య నియంత్రణ కమిటీ (డీపీసీసీ) గణాంకాల ప్రకారం.. ‘క్వాలిటీ’ విభాగంలో ఎయిర్‌ క్వాలిటీ ఇండెక్స్‌ (ఏక్యూఐ) ఆనంద్‌ విహార్‌లో 401, అలీపూర్‌లో 405, వజీపూర్‌లో 410 ఏక్యూఐ నమోదైంది. ఆర్‌కేపురంలో 376, ఐటీఓలో 384, లోధి రోడ్‌లో 311, పంజాబీ బాగ్‌లో ఏక్యూఐ 387గా నమోదైంది. దేశ రాజధానిలో ఈ ఉదయం పొగ సన్నని పొరలా వ్యాపించిందని డీపీసీసీ తెలిపింది. గాలి నాణ్యత 0-50 మధ్య ఉంటే శుద్ధమైందిగా, 51-100 మధ్య సంతృప్తికరంగా, 101-200 మితంగా, 201-300 మధ్య పేలవమైన, 301-400 చాలా పేలవమైన, 401-500 తీవ్రమైన కాలుష్యంగా పరిగణిస్తున్నారు. వాయు కాలుష్యం పెరుగదలతో ప్రజలు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మరికొందరు గొంతు సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. వాయు కాలుష్యంపై చర్యలు తీసుకోవాలని కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డులు, నిర్మాణ సంస్థలు, మునిసిపల్‌ సంస్థలు, ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు, ఢిల్లీ రవాణాశాఖ, ఎన్‌సీఆర్‌తో సహా పలు ఏజెన్సీలకు ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు (సీపీసీబీ) ఇటీవల ఢిల్లీ హైకోర్టుకు తెలిపింది.

#WATCH: Air quality deteriorates in Delhi with the rise of pollutants in the atmosphere; visuals from near Azadpur Mandi.



Air Quality Index is at 420 in Jahangirpuri, in 'severe' category, as per Central Pollution Control Board (CPCB) data. pic.twitter.com/f87OZ9Jfh5