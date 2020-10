కొచ్చి: కేర‌ళ‌లో అక్ర‌మంగా బంగారం త‌ర‌లిస్తున్న ముగ్గురు వ్య‌క్తులు అధికారుల‌కు ప‌ట్టుబ‌డ్డారు. కేర‌ళ‌లోని కోజికోడ్ అంత‌ర్జాతీయ విమానాశ్ర‌యంలో అనుమానాస్ప‌దంగా త‌చ్చాడుతున్న ముగ్గురు వ్య‌క్తుల‌ను అక్క‌డి క‌స్ట‌మ్స్ అధికారులు త‌నిఖీ చేశారు. ఈ త‌నిఖీల్లో ఆ ముగ్గురి నుంచి భారీగా బంగారం ప‌ట్టుబ‌డింది. మొత్తం 1886 గ్రాముల బంగారాన్ని నిందితుల నుంచి సీజ్ చేసిన‌ట్లు అధికారులు తెలిపారు. నిందితులు ముగ్గిరిని అదుపులోకి తీసుకుని కేసులు న‌మోదు చేసిన‌ట్లు చెప్పారు.



నిందితుల్లో ఇద్ద‌రు లోద‌స్తుల్లో బంగారం పెట్టుకుని త‌ర‌లించే య‌త్నం చేయ‌గా.. మ‌రో వ్య‌క్తి తాము త‌నిఖీ చేసేది గ‌మ‌నించి ఎయిర్‌పోర్టు ఫ్ల‌స్ ట్యాంకులో బంగారాన్ని ప‌డేసి వ‌చ్చాడ‌ని అధికారులు చెప్పారు. నిందితుల‌ను రిమాండ్‌కు త‌ర‌లించి ద‌ర్యాప్తు జ‌రుపుతున్నామ‌ని కొచ్చి క‌స్ట‌మ్స్ క‌మిష‌న‌రేట్ తెలిపింది. ‌

Air Intelligence Unit & Customs seized 1886 gms gold from Kozhikode International Airport in 3 cases. In 2 cases, passengers concealed gold in underwear & rectum, while in 3rd, it was concealed inside airport bathroom's flush tank: Commissionerate of Customs (Preventive), Kochi pic.twitter.com/Hps5oEGvvp