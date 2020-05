న్యూఢిల్లీ: క‌‌రోనా మ‌హ‌మ్మారిని త‌రిమికొట్టేందుకు దేశ‌వ్యాప్తంగా లాక్ డౌన్ కొన‌సాగుతున్న నేప‌థ్యంలో..డాక్ట‌ర్లు, పోలీసులు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులు ప్ర‌జ‌ల‌కు అలుపెరుగ‌ని సేవ‌ చేస్తున్నారు. విప‌త్క‌ర ప‌రిస్థితుల్లో రోడ్ల‌పై విధులు నిర్వ‌ర్తిస్తున్న ఢిల్లీ పోలీసుల‌ను డాక్ట‌ర్లు ఘ‌నంగా స‌త్క‌రించారు.

ఎయిమ్స్ వైద్యులు రెండు వైపులా నిల‌బ‌డి, మ‌ధ్య నుంచి వ‌స్తోన్న పోలీసుల‌పై పూల‌వ‌ర్షం కురిపించి..వారి సేవ‌ల‌కు సెల్యూట్ చేశారు. ఢిల్లీలో విధులు నిర్వ‌ర్తిస్తున్న పోలీసుల్లో..ఇప్ప‌టికే ప‌లువురు పోలీసులు క‌రోనా బారిన ప‌డిన విష‌యం తెలిసిందే. కొంద‌రు క‌రోనా నుంచి కోలుకుని తిరిగి విధులు నిర్వ‌ర్తిస్తున్నారు.

#WATCH Delhi: AIIMS (All India Institute Of Medical Sciences) doctors shower flower petals on police officials, to show their gratitude towards Delhi Police, amid #COVID19 lockdown. pic.twitter.com/ZU34egil2o