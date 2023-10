October 4, 2023 / 03:01 PM IST

ముంబై: మహారాష్ట్ర సీఎం ఏక్‌నాథ్‌ షిండే వర్గానికి చెందిన శివసేన ఎంపీపై కేసు నమోదైంది. (Case Against Shiv Sena MP) హాస్పిటల్‌ డీన్‌తో ఆయన టాయిలెట్‌ క్లీన్‌ చేయించారు. దీంతో శివసేన ఎంపీపై ఆ డీన్‌ ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగి విధులను అడ్డుకోవడం, ఆయన పరువు తీయడం వంటి సెక్షన్ల కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. నాదేండ్‌ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో 48 గంటల్లో 31 మంది రోగులు మరణించారు. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం షిండే వర్గం శివసేన ఎంపీ హేమంత్‌ పాటిల్‌ మంగళవారం ఆ ఆసుపత్రిని సందర్శించారు. అక్కడి పరిస్థితిని సమీక్షించారు.

కాగా, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వార్డుల్లోని టాయిలెట్స్‌కు తాళాలు వేసి ఉండటం, మరికొన్ని మురికిగా ఉండటంపై ఎంపీ హేమంత్‌ పాటిల్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో తాత్కాలిక డీన్‌ ఆర్‌ఎస్‌ వాకోడ్‌తో టాయిలెట్‌ క్లీన్‌ చేయించారు. అలాగే వార్డు నంబర్‌ ఆరులో ఉన్న మరో టాయిలెట్‌ను ఆ డీన్‌తో శుభ్రం చేయించారు.

మరోవైపు ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో ఎంపీ హేమంత్‌ పాటిల్‌పై ఆసుపత్రి డీన్‌ వాకోడ్‌ ఫిర్యాదు చేశారు. తనతో టాయిలెట్లు క్లీన్‌ చేయించడం వల్ల బీపీ పెరిగినట్లు అందులో పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ అధికారి విధులు అడ్డుకోవడం, పరువు తీయడం వంటి సెక్షన్ల కింద ఎంపీ హేమంత్‌ పాటిల్‌పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

Shiv Sena MP Hemant Patil on Tuesday made the acting dean of the government hospital in Nanded, where 31 patients have died in 48 hours, clean a dirty toilet and urinals, a video of which has gone viral.

अगर ये सब करने से बच्चो की जान वापिस आ जायेगी तो हम सब ये करने को तैयार है… pic.twitter.com/ykQOJGYasb

— Dr Manoj Chaudhary (@MK_Chaudhary04) October 3, 2023