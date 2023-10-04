Apps:
Follow us on:
Home National After He Makes Nanded Hospital Dean Clean Toilet Case Against Shiv Sena Mp

Case Against Shiv Sena MP | హాస్పిటల్‌ డీన్‌తో టాయిలెట్‌ క్లీన్‌ చేయించిన షిండే వర్గం ఎంపీ.. కేసు నమోదు

Case Against Shiv Sena MP | మహారాష్ట్ర సీఎం ఏక్‌నాథ్‌ షిండే వర్గానికి చెందిన శివసేన ఎంపీపై కేసు నమోదైంది. (Case Against Shiv Sena MP) హాస్పిటల్‌ డీన్‌తో ఆయన టాయిలెట్‌ క్లీన్‌ చేయించారు. దీంతో శివసేన ఎంపీపై ఆ డీన్‌ ఫిర్యాదు చేశారు.

Case Against Shiv Sena MP | హాస్పిటల్‌ డీన్‌తో టాయిలెట్‌ క్లీన్‌ చేయించిన షిండే వర్గం ఎంపీ.. కేసు నమోదు

ముంబై: మహారాష్ట్ర సీఎం ఏక్‌నాథ్‌ షిండే వర్గానికి చెందిన శివసేన ఎంపీపై కేసు నమోదైంది. (Case Against Shiv Sena MP) హాస్పిటల్‌ డీన్‌తో ఆయన టాయిలెట్‌ క్లీన్‌ చేయించారు. దీంతో శివసేన ఎంపీపై ఆ డీన్‌ ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగి విధులను అడ్డుకోవడం, ఆయన పరువు తీయడం వంటి సెక్షన్ల కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. నాదేండ్‌ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో 48 గంటల్లో 31 మంది రోగులు మరణించారు. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం షిండే వర్గం శివసేన ఎంపీ హేమంత్‌ పాటిల్‌ మంగళవారం ఆ ఆసుపత్రిని సందర్శించారు. అక్కడి పరిస్థితిని సమీక్షించారు.

కాగా, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వార్డుల్లోని టాయిలెట్స్‌కు తాళాలు వేసి ఉండటం, మరికొన్ని మురికిగా ఉండటంపై ఎంపీ హేమంత్‌ పాటిల్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో తాత్కాలిక డీన్‌ ఆర్‌ఎస్‌ వాకోడ్‌తో టాయిలెట్‌ క్లీన్‌ చేయించారు. అలాగే వార్డు నంబర్‌ ఆరులో ఉన్న మరో టాయిలెట్‌ను ఆ డీన్‌తో శుభ్రం చేయించారు.

మరోవైపు ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో ఎంపీ హేమంత్‌ పాటిల్‌పై ఆసుపత్రి డీన్‌ వాకోడ్‌ ఫిర్యాదు చేశారు. తనతో టాయిలెట్లు క్లీన్‌ చేయించడం వల్ల బీపీ పెరిగినట్లు అందులో పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ అధికారి విధులు అడ్డుకోవడం, పరువు తీయడం వంటి సెక్షన్ల కింద ఎంపీ హేమంత్‌ పాటిల్‌పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

Also Read:
  • Tags

RELATED ARTICLES

తాజా వార్తలు

ట్రెండింగ్ వార్తలు