బెంగ‌ళూరు: ఏరో ఇండియా పేరుతో దేశంలో ప్ర‌తి రెండేండ్ల‌కు ఒక‌సారి నిర్వ‌హించే ఎయిర్ షో రేప‌టి నుంచి మూడు రోజుల‌పాటు కొన‌సాగ‌నుంది. ఫిబ్ర‌వ‌రి 3 నుంచి 5వ తేదీ వ‌ర‌కు జ‌రుగ‌నున్న ఈ ఎయిర్ షోకు క‌ర్ణాట‌క రాజ‌ధాని బెంగ‌ళూరు ఆతిథ్యం ఇవ్వ‌నుంది. ఉత్త‌ర బెంగ‌ళూరులోని యెల‌హంక ఎయిర్ షోకు వేదిక కానున్న‌ది. ఎయిర్ షో నేప‌థ్యంలో బెంగ‌ళూరు పోలీసులు ఫిబ్ర‌వ‌రి 1 నుంచి 8వ తేదీ వ‌ర‌కు న‌గ‌ర‌ గ‌గ‌న త‌లంలో డ్రోన్‌లు, అన్ మ్యాన్డ్ ఏరియ‌ల్ వెహికిల్స్‌, బెలూన్స్ క‌ద‌లిక‌ల‌పై నిషేధం విధించారు. కాగా, ఎయిర్ షో నేప‌థ్యంలో బెంగ‌ళూరులోని యెల‌హంక‌లో జ‌రుగుతున్న రిహార్స‌ల్స్‌కు సంబంధించిన దృశ్యాల‌ను కింది వీడియోలో వీక్షించ‌వ‌చ్చు.

#WATCH | Rehearsal for Aero India show underway in Bengaluru, Karnataka



Aero India show is scheduled to be held from 3rd to 5th February. pic.twitter.com/xQZ30dO90q