హైదరాబాద్‌ : కరోనా వారియర్స్‌కు ఎయిర్‌ వారియర్స్‌ సెల్యూట్‌ చేశారు. కరోనా పోరాట యోధులకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ త్రివిధ దళాలు నేడు వందన సమర్పణ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. వైద్యులు, పారామెడికల్‌ సిబ్బంది, పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు సంఘీభావంగా జెట్స్‌, రవాణా విమానాలు, హెలికాఫ్టర్లు దేశవ్యాప్తంగా వందన సమర్పణ చేశాయి. కరోనా రోగులకు సేవలందిస్తున్న కోవిడ్‌ ఆస్పత్రులపై హెలికాప్టర్లు పూల వర్షం కురిపించాయి. ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ జెట్స్‌ దేశ నలుమూలల సరిహద్దుల వరకు ఫ్లై పాస్ట్‌ను నిర్వహించాయి. ఐఏఎఫ్‌ సీ-130జే సూపర్‌ హెర్యూలస్‌ స్పెషల్‌ ఆపరేషన్స్‌ టాన్స్‌పోర్టు ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్స్‌ రెండు జమ్ముకశ్మీర్‌లోని శ్రీనగర్‌ నుంచి బయల్దేరి కేరళలోని త్రివేండ్రంకు చేరుకున్నాయి. ఫైటర్‌ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్స్‌ సుకోయ్‌-30 ఎంకేఐ, మిగ్‌-29, జాగ్వార్‌ జెట్స్‌ సెంట్రల్‌ ఢిల్లీలోని రాజ్‌పథ్‌ మీదుగా ప్రయాణించి 30 నిమిషాల పాటు విన్యాసాలు చేశాయి. ఇండియన్‌ ఎయిర్‌ఫోర్స్‌కు చెందిన ఎస్‌యూ-30 ఎంకేఐ ఫైటర్‌ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్స్‌ కరోనా వారియర్స్‌కు ఎయిర్‌ సెల్యూట్‌ను చేశాయి.

