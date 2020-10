కష్టాలో ఉన్నవారిని ఆదుకుంటూ మంచి వ్యక్తిగా గుర్తింపు సంపాదించుకున్నాడు సినీనటుడు సోనూసూద్ మ‌రోసారి మాన‌వ‌త్వం చాటుకున్నారు. శ్వాస‌కోశ స‌మ‌స్య ఉన్న బాలుడికి సోనూసూద్ అండ‌గా నిలిచారు. అనారోగ్యం బారిన ప‌డ్డ బాలుడిని సోమ‌వారం ముంబై ఎస్ఆర్‌సీసీ ఆస్ప‌త్రిలో చేర్పిస్తాన‌ని సోనూసూద్ ట్వీట్ చేశారు. బాలుడికి వారంలోగా శ‌స్ర్త చికిత్స చేస్తార‌ని ఆయ‌న తెలిపారు. త‌న కుమారుడి ఆరోగ్య‌ ప‌రిస్థితిని వివ‌రిస్తూ ఐదు రోజుల క్రితం ఓ త‌ల్లి ట్వీట్ చేసింది. త‌న బిడ్డ‌కు ఓపెన్ హార్ట్ స‌ర్జ‌రీ చేయాల‌ని వైద్యులు సూచించార‌ని తెలిపింది. బాలుడి త‌ల్లి ట్వీట్‌కు సోనూసూద్ స్పందించి సాయం చేసేందుకు ముందుకు వ‌చ్చారు.



Tomorrow your son will be admitted to SRCC Hospital Mumbai. Surgery will be scheduled this week ❣️???? https://t.co/nym4H8Z2gr